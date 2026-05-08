Titelkampf pur: Der 36. Spieltag der Premier League live auf Sky

Der 36. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Manchester City empfängt am Samstag den FC Brentford – um 18:30 Uhr live bei Sky

Arsenal bei West Ham United am Sonntag um 17:30 Uhr live bei Sky

Zum Auftakt des Spieltages duellieren sich am Samstag Liverpool und Chelsea – um 13:30 Uhr live bei Sky

Den Abschluss am Montag bestreitet Tottenham Hotspur mit Kevin Danso um 21:00 Uhr gegen Leeds United – live bei Sky

Oliver Glasner und Crystal Palace sind am Sonntagnachmittag gegen Everton gefordert – um 15:00 Uhr live bei Sky

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame die Premier League mit Sky X live!

Endspurt in der Premier League: Drei Spieltage vor Schluss ist der Titelkampf noch immer in vollem Gange. Manchester City kam letzten Montag gegen Everton nicht über ein Remis hinaus und darf sich nun keine weiteren Fehler mehr erlauben. Die Citizens müssen an diesem Wochenende im Meisterrennen vorlegen. Sie empfangen am Samstag den FC Brentford. Brentford wird kein einfacher Gegner sein, will der Klub aus Westlondon doch noch die Qualifikation für die Europa League schaffen. Wer sich durchsetzen kann, sehen Fans live auf Sky Sport Premier League.

Arsenal will wieder vorlegen

Die Gunners können dann am Sonntagabend im „Match of the Week“ nachziehen, wenn sie um 17:30 Uhr beim Londoner Nachbar West Ham United gefordert sind. Am vergangenen Spieltag fegte Arsenal mit 3:0 über den FC Fulham hinweg. Wer kann sich im kleinen London-Derby durchsetzen? Die Antwort gibt es live bei Sky.

Der 36. Spieltag wird am frühen Samstagnachmittag mit dem prestigeträchtigen Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea eingeläutet. Beide Teams mussten in der vergangenen Runde bittere Niederlagen einstecken. Der LFC musste sich im Duell der Rekordmeister auswärts bei Manchester United mit 2:3 geschlagen geben. Die Blues verloren gegen Abstiegskandidat Nottingham Forest das sechste Premier League-Spiel in Folge. Findet Chelsea zurück in die Erfolgsspur oder macht Liverpool einen großen Schritt Richtung Champions League-Qualifikation? Das sehen Sky Kund:innen live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League.

Danso gegen Leeds gefordert

Zum Abschluss des Matchdays empfängt Tottenham mit ÖFB-Teamspieler Kevin Danso Leeds United. Nach dem 1:0-Sieg gegen die Wolves legten die Spurs am vergangenen Sonntag einen 2:1-Erfolg gegen Aston Villa nach und kletterten so an West Ham vorbei auf das rettende Ufer. Der Vorsprung beträgt jedoch weiterhin nur einen Punkt. Leeds setzte sich mit 3:1 beim FC Burnley durch und blieb das sechste Spiel in Folge ungeschlagen. Fans sehen die Partie am Montagabend live bei Sky.

Crystal Palace steht mit Oliver Glasner in der UEFA Conference League nach dem gestrigen Finaleinzug vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. In seinem drittletzten Premier League-Match mit den Eagles empfängt Glasner am Sonntagnachmittag den FC Everton. Das Duell wird live bei Sky übertragen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 36. Spieltag der Premier League bei Sky Sport

Samstag:

13:30 Uhr: FC Liverpool – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

16:00 Uhr: AFC Sunderland – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

16:00 Uhr: FC Fulham – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 8

18:30 Uhr: Manchester City – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

15:00 Uhr: Nottingham Forest – Newcastle United live im „Goal Rush” auf Sky Sport Premier League

15:00 Uhr: FC Burnley – Aston Villa live auf Sky Sport 7

15:00 Uhr: Crystal Palace – FC Everton live auf Sky Sport 8

17:30 Uhr: West Ham United – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Montag:

21:00 Uhr: Tottenham Hotspur – Leeds United live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Bild: Imago