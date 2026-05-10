Titelrennen und Wiener Derby: Die Aufstellungen der 31. Bundesliga-Runde

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird mit den Spielen der Meistergruppe am heutigen Sonntag abgeschlossen. Das sind die Aufstellungen der sechs Teams.

Spannung ist jedenfalls garantiert. Während im Titel-Fernkampf zwischen dem LASK, Sturm Graz und Red Bull Salzburg eine Vorentscheidung fallen könnte, duellieren sich der SK Rapid und Austria Wien um den direkten Europacup-Startplatz.

Der heutige Spieltag der ADMIRAL Bundesliga ist JETZT LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria zu sehen – streame mit Sky X live!

31. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen

LASK vs. Red Bull Salzburg (live Sky Sport Austria 2)

SK Rapid vs. Austria Wien – das 350. Wiener Derby (live Sky Sport Austria 3)

TSV Hartberg vs. Sturm Graz (live Sky Sport Austria 4)

Bild: GEPA