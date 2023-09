Alcaraz mühelos im Viertelfinale – Auch Rublev weiter

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist bei den US Open in New York ins Viertelfinale marschiert und hat mühelos sein elftes Match in Folge in Flushing Meadows gewonnen. Der Wimbledon-Sieger aus Spanien bezwang in der Runde der letzten 16 den Italiener Matteo Arnaldi 6:3, 6:3, 6:4.

Der Noch-Weltranglistenerste – sein serbischer Rivale Novak Djokovic, auf den er erst im Endspiel treffen kann, wird Alcaraz nach den US Open auf Platz eins ablösen – spielte zwei Sätze lang sehr konzentriert und hatte den zwei Jahre älteren Arnaldi weitestgehend im Griff. Zu Beginn des dritten Durchgangs leistete sich Alcaraz aber eine Schwächephase, kassierte das Break zum 1:2.

Das Publikum in der größten Tennis-Arena der Welt, dem rund 23.000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe, nahm es durchaus begeistert zur Kenntnis, sehnte einen vierten Satz herbei. Doch Alcaraz, der zum jüngsten zweimaligen US-Open-Champion der Geschichte werden könnte, riss sich schnell wieder zusammen. Anders als in Runde drei gegen den Briten Daniel Evans blieb er ohne Satzverlust.

Rublev benötigt vier Sätze

Andrej Rublew zog mit einem 6:3,3:6,6:3,6:4 gegen den Briten Jack Draper nach.

Der als Nummer acht gesetzte Russe könnte im Viertelfinale auf seinen Landsmann Daniil Medwedew treffen, der in der Nacht auf Dienstag gegen den Australier Alex de Minaur im Einsatz war.

(SID)/Bild: Imago