Titelverteidiger Bologna ziehts ins Coppa Italia-Viertelfinale ein

Titelverteidiger FC Bologna hat im italienischen Fußball-Pokal das Viertelfinale erreicht. Der siebenmalige Meister setzte sich in der Runde der letzten 16 mit 2:1 (1:1) gegen Ligarivale Parma Calcio durch.

Adrian Benedyczak (13.) brachte die Gäste in Führung. Doch Jon Rowe (38.) und Santiago Castro (89.) wendeten das Blatt und führten Bologna nach Juventus Turin, Atalanta Bergamo, Inter Mailand und der SSC Neapel als fünftes Team in die nächste Runde. Dort wartet der Sieger des Duells zwischen Lazio Rom und der AC Mailand (21.00 Uhr).

Bologna hatte sich die Coppa in der vergangenen Saison zum dritten Mal nach 1970 und 1974 gesichert. Im Finale von Rom gelang überraschend ein 1:0 gegen Milan.

(SID) / Bild: Imago