Titelverteidiger Boston startet erfolgreich in NBA-Playoffs

NBA-Titelverteidiger Boston Celtics hat das erste Playoff-Spiel gewonnen. Dank einer starken zweiten Hälfte setzten sich die Celtics gegen Orlando Magic mit 103:86 durch und stellten in der „best of seven“-Serie auf 1:0.

Auftaktsiege gelangen zudem den Cleveland Cavaliers mit einem 121:100 gegen Miami Heat, den Golden State Warriors bei den Houston Rockets (95:85) und Oklahoma City Thunder gegen die Memphis Grizzlies (131:80).

Für die Boston Celtics, die am Sonntag zur Halbzeit mit einem Punkt in Rückstand gelegen waren, erzielte Derrick White die meisten Punkte (30). Bester Werfer des Spiels war Orlandos Paolo Banchero mit 36 Zählern. Auch die Cavaliers wurden ihrer Favoritenrolle zum Start der Play-offs gerecht. Für das beste Team der Eastern Conference überzeugte Donovan Mitchell mit 30 Punkten.

Warriors jubeln dank Curry

In der Western Conference führte Superstar Stephen Curry die Warriors mit teilweise spektakulären Würfen zum Auftaktsieg in Houston. Der 37-Jährige kam auf 31 Punkte, sein Teamkollege Jimmy Butler trug 25 Zähler bei. Oklahoma, das überlegene Team im Grunddurchgang, entschied das erste Duell gegen die Grizzlies mit einem Vorsprung von 51 Punkten für sich.

Es war laut ESPN der größte Vorsprung in der NBA-Historie in einem ersten Spiel einer Play-off-Serie und der fünftgrößte in den Play-offs überhaupt.

