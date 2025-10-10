Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles hat in der National Football League (NFL) überraschend eine weitere Niederlage kassiert. Das Team um Quarterback Jalen Hurts unterlag im Division-Duell bei den New York Giants mit 17:34 und verlor erstmals seit 2023 zwei Spiele nacheinander. Damit steht der Titelverteidiger nach seinem anfangs perfekten Saisonstart bei einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen, die Washington Commanders könnten in der NFC East aufschließen.

Die Giants gewannen erstmals seit 2023 und acht erfolglosen Anläufen wieder gegen ein Team aus der eigenen Division, sind mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlage aber weiter das Schlusslicht. Matchwinner waren Rookie-Quarterback Jaxson Dart mit einem geworfenen sowie einem erlaufenen Touchdown, dazu lief Runningback Cam Skattebo zu drei Touchdowns. Der schwächelnde Veteran Russell Wilson saß erneut auf der Bank, durfte lediglich für einen Spielzug aufs Feld.

Nach der 17:27-Niederlage gegen die Denver Broncos spielten die Eagles eine ordentliche erste Halbzeit und ging mit einem knappen Rückstand von 17:20 in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel gelang kein einziger Punkt mehr, unter anderem unterlief Hurts eine Interception.

(SID) / Bild: Imago