Titelverteidiger England verliert zum Auftakt

Titelverteidiger England ist mit einer schmerzhaften Niederlage in die Frauen-EM in der Schweiz gestartet. Das Team von Nationaltrainerin Sarina Wiegman verlor das Topspiel gegen Frankreich in Zürich verdient mit 1:2 (0:2). Damit droht dem Europameister, der beim Triumph 2022 alle sechs Spiele gewonnen hatte, schon am Mittwoch gegen die Niederlande das frühe Aus.

Marie-Antoinette Katoto (36.) und Sandy Baltimore (39.) sorgten kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Keira Walsh (87.) gelang nur noch der späte Anschlusstreffer. Zum vierten Mal in Folge blieb ein Europameister somit zum Start einer EM ohne Sieg. Für Frankreich, Halbfinalist von 2022, war es im neunten Spiel des Jahres der neunte Sieg.

Vor 22.542 Fans, darunter Englands Männer-Nationalcoach Thomas Tuchel, traf Alessia Russo für den Titelverteidiger zwar früh ins Tor (16.), doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. In der Folge wurde die stark verjüngte Mannschaft aus Frankreich immer gefährlicher – und schlug zweimal eiskalt zu.

Am Nachmittag hatte die Niederlande vor den Augen von Königin Maxima souverän 3:0 (1:0) gegen EM-Neuling Wales gewonnen. Die ehemalige Bayern-Stürmerin Vivianne Miedema erzielte dabei in Luzern als 19. Spielerin der Welt ihr 100. Länderspieltor. Angesichts der anspruchsvollen Gruppe war ein Sieg für den Europameister von 2017 und WM-Zweiten von 2019 Pflicht.

Gegner Wales, der erstmals bei einem großen Turnier dabei ist, bot dem Favoriten zunächst erfolgreich die Stirn. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) traf Miedema zur Führung. Ihr erstes Tor für Oranje hatte die heute 28-Jährige im Oktober 2013 erzielt, keiner ihrer 100 Treffer resultierte aus einem Elfmeter.

Nach der Pause erhöhten Victoria Pelova (48.) und Esmee Brugts (57.) für das Team von Bondscoach Andries Jonker. Für den ehemaligen Co-Trainer der Bayern-Männer, der mit seinem Team Ende Mai in der Nations League gegen Deutschland 0:4 verloren hatte, ist die EM seine Abschiedsvorstellung, im Anschluss übernimmt Arjan Veurink.

(SID) Foto: Imago