Titelverteidiger Italien zieht souverän ins Davis-Cup-Finalturnier ein

Italien hat sich auf dem Weg zum neuerlichen Einzug ins Finalturnier des Tennis-Davis-Cup keine Blöße gegeben. Der Titelverteidiger bezwang am Sonntag zum Abschluss der Gruppe A in Bologna auch die Niederlande und damit auch den dritten Gegner nach Brasilien und Belgien. Das Fehlen des Weltranglistenersten und US-Open-Champions Jannik Sinner fiel also nicht ins Gewicht. Als zweites Team schafften die Niederländer dank einem abschließenden Sieg im Doppel den Aufstieg.

In Pool B sicherte sich in Valencia Gastgeber Spanien vor Vorjahresfinalist Australien Platz eins. Bei der in Zhuhai ausgetragenen Gruppe C behielt das makellose US-Team – 32-facher Champion – vor Deutschland die Oberhand. Komplettiert wird das Viertelfinale mit Kanada und Argentinien. Die beiden Teams erspielten sich ihr Final-8-Ticket in Manchester. Um den Titel gekämpft wird im K.o.-Modus zwischen 19. und 24. November in Malaga auf Hartplatz.

(APA)/Beitragsbild: Imago