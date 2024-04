Titelverteidiger Las Vegas baute Führung in Play-offs aus

In den Play-offs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die Vegas Golden Knights am Mittwoch (Ortszeit) 3:1 gegen die Dallas Stars gewonnen und die Führung in der Serie auf 2:0 ausgebaut. Damit hat der Titelverteidiger seine jüngsten sechs Spiele gegen die Stars gewonnen. In der Neuauflage des letztjährigen Conference-Finals markierten Jonathan Marchessault und Jack Eichel je ein Tor und einen Assist.

Mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung haben die Los Angeles Kings in der Serie gegen die Edmonton Oilers ausgeglichen, Anze Kopitar erzielte das entscheidende Tor. Die Boston Bruins haben im dritten Spiel der Serie gegen die Toronto Maple Leafs 4:2 gewonnen und damit wieder die Führung im Play-off übernommen.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 2:4 – Stand in der Serie: 1:2

Western Conference: Dallas Stars – Vegas Golden Knights 1:3 – Stand: 0:2

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:5 n.V. – Stand: 1:1

(APA)/Beitragsbild: Imago