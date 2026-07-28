Titelverteidiger LASK zum Saisonstart der Gejagte

Der LASK befindet sich zum Saisonstart der ADMIRAL Bundesliga in einer Rolle, die noch vor wenigen Monaten praktisch undenkbar schien – in jener des Gejagten. Nach dem Gewinn von Meisterschaft und Cup tüftelt Trainer Dietmar Kühbauer daran, auf nationaler Ebene wieder ähnliche Erfolge einzufahren und gleichzeitig mit der Doppelbelastung zurechtzukommen. Im Gegensatz zur vorigen Spielzeit sind die Linzer diesmal im Europacup dabei, und das zumindest bis Jänner 2027.

Der LASK steigt Ende August im Champions-League-Play-off ein, im Falle eines Ausscheidens geht es in der Europa-League-Ligaphase weiter. Damit sind zumindest zehn internationale Partien garantiert. „Da ist es entscheidend, einen guten Mix zu finden, eine gute Rotation“, sagte Kühbauer vor dem Liga-Auftakt am Freitag daheim gegen den GAK (ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X die ADMIRAL Bundesliga live streamen) der APA. „Wir werden mehr rotieren, und wir müssen den Regenerationsmodus genau treffen.“

In diesem Zusammenhang seien auch die Spieler gefragt. „Sie müssen uns mitteilen, wenn sie sich nicht hundertprozentig fit fühlen. Wir bekommen zwar verschiedene Werte von ihnen, trotzdem brauchen wir ihre Rückmeldung. Da müssen wir offen und ehrlich sprechen“, forderte der Coach.

Kalajdzic-Abgang muss verkraftet werden

Von großer Bedeutung sei auch eine ausreichende Zahl an Profis, betonte Kühbauer. „Es wäre gut, wenn wir einen breiteren Kader hätten.“ Bisher wurden unter anderem Alessandro Schöpf, Ramiz Harakate und Robert Ljubicic geholt. Harakate wird nach einem im ÖFB-Cup erlittenen Kreuzbandriss jedoch monatelang ausfallen, der Club muss im Offensivbereich wohl nachjustieren. Maximilian Entrup hat den Club verlassen. Mit Abstand prominentester Abgang ist jedoch Sasa Kalajdzic.

Der ÖFB-Teamspieler hatte am Doublegewinn einen maßgeblichen Anteil. „Er wird uns brutalst fehlen, doch er ist nicht mehr da, damit müssen wir leben“, sagte Kühbauer. „Jetzt müssen wir mit dieser Situation umgehen und alles auf mehr Schultern verteilen. Jeder muss noch mehr machen.“ Nach einem Nachfolger wird gesucht, eins zu eins werde man den Zwei-Meter-Stürmer aber ohnehin nicht ersetzen können. „Wir müssen unser Spiel sicher eine Spur verändern“, meinte der Burgenländer.

Kühbauer warnte davor zu glauben, dass es für seine Truppe mühelos in einer ähnlichen Tonart wie im Frühjahr weitergehen könnte. „Die letzte Saison ist abgeschlossen, der Meistertitel war für uns alle das Allergrößte, aber wir dürfen nicht glauben, wir sind deshalb fußballerisch auf einem anderen Level. Wir werden genauso gegen jeden Gegner raufen müssen wie bisher, wenn wir nicht auf unserem Niveau sind. Wir müssen verstehen, dass uns nichts geschenkt wird“, meinte der 55-Jährige.

LASK-Profis noch immer hungrig

An der Einstellung seiner Kicker werde es jedenfalls nicht scheitern, versprach Kühbauer. „Satt werden die Spieler nicht sein, das garantiere ich. Aber wir müssen mit Rückschlägen rechnen. Wir sind ganz oben und wir wissen, dort oben zu verharren, ist das Schwierigste.“

Dementsprechend bescheiden gibt sich Kühbauer, was die Saisonziele des LASK betrifft. „Der klare Titelfavorit ist Salzburg. Wir wollen auf jeden Fall im oberen Play-off dabei sein und unser Ziel ist auch, international möglichst viele Punkte für Österreich zu holen.“ Dass die Linzer diese Ziele mit Kühbauer auf der Bank in Angriff nehmen, war noch vor wenigen Wochen nicht ganz klar. Ein Abschied des Trainers schien nicht ausgeschlossen, ist mittlerweile aber vom Tisch. „Ich bin nach dem Urlaub liebend gern zum LASK zurückgekommen. Es ist nicht so, dass ich glaube, ich hätte etwas verpasst“, erklärte Kühbauer.