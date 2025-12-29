Titelverteidiger Littler gewinnt Achtelfinal-Kracher gegen Cross

Dartsstar Luke Littler hat sich mit einiger Mühe in das Viertelfinale der Darts-WM gespielt, sein bis dato perfekter Lauf ist beendet.

Der 18 Jahre alte Engländer siegte im Londoner Alexandra Palace am Ende zwar souverän mit 4:2 gegen seinen Landsmann Rob Cross, in dem Weltmeister von 2018 fand das „Wunderkind des Darts“ jedoch seinen ersten echten Härtetest.

In der Runde der letzten Acht am Donnerstagabend trifft Littler nun auf den Sieger des Duells zwischen Luke Woodhouse (England) und Krzysztof Ratajski (Polen). Zuvor bezwang Littler Mensur Suljovic in der 3. Runde.

Auf seinem Weg zur dritten Finalteilnahme in Serie und zum zweiten Titel in Folge hatte sich Littler, seit November die Nummer eins der Welt, zuvor noch vollkommen schadlos gehalten. Nach gewohnt starkem Beginn wackelte „The Nuke“ im Ally Pally dann aber plötzlich und kassierte den ersten Satzverlust, im weiteren Verlauf drohte das Duell sogar kurz zugunsten des starken Cross zu kippen. Am Ende bewies Littler dann aber doch Nerven und nutze seinen ersten Matchdart zum Sieg.

(SID)

Bild: Imago