Titelverteidiger Oklahoma in NBA weiter ungeschlagen

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ist auch im dritten Saisonspiel der National Basketball Association ungeschlagen geblieben.

Mit Chet Holmgren als besten Werfer (31 Punkte) gewann der NBA-Champion am Samstag (Ortszeit) bei den Atlanta Hawks mit 117:110. Wegen Rückenproblemen hätte Holmgren die Partie beinahe verpasst. Die Hawks mussten auf ihre Stammspieler Kristaps Porzingis (Erkältung), Zaccharie Risacher und Jalen Johnson (jeweils Knöchelverstauchung) verzichten.

(APA)/Beitragsbild: Imago