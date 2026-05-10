Titelverteidiger Straka in Charlotte zurückgefallen

Sepp Straka ist beim PGA-Signature-Turnier in Charlotte vor der Schlussrunde nur 37. Der Titelverteidiger benötigte wie schon auf der zweiten auch auf der dritten Runde 73 Schläge, hält gesamt bei 212 und büßte 20 Ränge ein.

Voran liegt der Engländer Alex Fitzpatrick mit 199 vor dem Norweger Kristoffer Reitan (200) und dem US-Amerikaner Cameron Young (201). Straka gewann das Turnier 2025, jedoch in Philadelphia, da in Charlotte die PGA Championship stattfanden.

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