Titelverteidiger Straka scheitert in Kalifornien am Cut
Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat seinen Jahresauftakt gehörig verpatzt.
Der Wiener war von einer erfolgreichen Titelverteidigung beim PGA-Turnier im südkalifornischen La Quinta weit entfernt und verpasste am Samstag, wie befürchtet, klar den Cut nach drei von vier Runden. Zumindest konnte der 32-jährige Weltranglisten-Zwölfte nach einer 72 und einer 74 zum Abschluss noch eine 68er-Runde zeigen. Mit zwei unter Par fehlten ihm aber als 138. neun Schläge zum Cut.
Aktuelle Golf Videos
Eagle im Playoff: Schaper gewinnt erneut auf DP World Tour
Erster Sieg auf der European Tour für Schaper
Jarvis erspielt sich kleine Führung bei Mauritius Open
Geteilte Führung nach Tag eins beim Grant Thornton Invitational
Chacarra führt nach der zweiten Runde in Johannesburg
„Bin sehr zufrieden“ – Straka wird Dritter bei Hero World Challenge
Matsuyama gewinnt Hero World Challenge, Straka wird Dritter
Straka geht als Führender in den Finaltag der Hero World Challenge
„Sehr gutes Golf gespielt“ – Straka nach Tag drei der Hero World Challenge
Straka in der Führungsgruppe der Hero World Challenge nach Tag eins
(APA)/Bild: Imago