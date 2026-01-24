Golf-Ass Sepp Straka hat bei seinem Auftakt ins neue Jahr einen Fehlstart hingelegt. Für den Wiener ist die erfolgreiche Titelverteidigung beim PGA-Turnier im südkalifornischen La Quinta kein Thema mehr, nachdem der 32-Jährige nach zwei Runden mit zwei über Par nur auf Platz 147 liegt.

Der Weltranglistenzwölfte wird voraussichtlich auch den Cut nach drei von vier Runden verpassen. Strakas Rückstand auf das US-Führungsduo Scottie Scheffler und Blades Brown beträgt 19 Schläge.

Straka kommt nicht in Schwung

Straka, der das PGA-Auftaktturnier auf Hawaii vergangene Woche ausgelassen hatte, kam beim „The American Express“ im La Quinta Country Club überhaupt nicht in Schwung. Während der zweifache Ryder-Cup-Sieger mit Bogeys und Double-Bogeys zu kämpfen hatte, durften sich der Weltranglistenerste Scheffler und Teenager Brown über einen gelungenen Start freuen. Der 18-jährige Brown spielte am Freitag (Ortszeit) eine 60er-Runde (12 unter Par) und stellte damit eine Bestmarke auf dem Nicklaus Tournament Course auf.

Der Burgenländer Bernd Wiesberger verpasste unterdessen beim Dubai Desert Classic, eines von fünf Rolex-Series-Turnieren der DP World Tour, genauso den Cut wie der Tiroler Maximilian Steinlechner.

(APA) / Bild: Imago