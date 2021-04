Tod von Florenz-Kapitän Astori: Haftstrafe für Arzt gefordert

via

Rund drei Jahre nach dem Herztod des italienischen Fußball-Profis Davide Astori haben die Staatsanwälte in Florenz eine Haftstrafe von 18 Monaten für einen Arzt gefordert.

Der Mediziner muss sich laut Anklage wegen fahrlässiger Tötung verantworten, er hatte dem Ex-Nationalspieler des Erstligisten AC Florenz trotz einer Herzkrankheit eine uneingeschränkte Spieltauglichkeit attestiert. Mit einem Urteil im Prozess ist am 3. Mai zu rechnen.

Astori war Anfang März 2018 tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Untersuchungen hatten danach ergeben, dass der 31 Jahre alte Fiorentina-Kapitän an einer Bradykardie litt und an dieser extremen Verlangsamung seines Herzschlages gestorben war.

