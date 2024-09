Tödlicher Unfall: Bisher keine Zeugen von Furrer-Sturz

Im Fall der am vergangenen Donnerstag bei der Rad-WM in Zürich im U23-Rennen tödlich verunglückten Muriel Furrer ist bisher noch kein Zeuge des Sturzes bekannt. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich mit, die am Montag zum tragischen Unfall bei der Rad- und Para-Cycling-WM in Zürich informierte. Die 18-jährige Schweizerin war am folgenden Tag an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas verstorben.

Per Communiqué gab die Kantonspolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft ein Update zum Stand der Untersuchungen. Die Behörden hielten fest, dass die Ermittlungen noch andauern. Gleichwohl bestätigten sie: „Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Fahrerin bei Küsnacht, während einer Abfahrt vom Weiler Schmalzgrueb in einer leichten Linkskurve. Hinweise auf Dritteinwirkung liegen bislang keine vor. Der Sturz wurde nach heutigem Ermittlungsstand nicht beobachtet. Es liegen dazu bisher keine Fernsehbilder oder andere Aufnahmen vor. Zeugen sind keine bekannt.“

Furrer von Sicherheitsbeauftragtem gefunden

Fest steht nun, wer die Nachwuchs-Athletin gefunden hat. „Die bisherigen Ermittlungen zeigen, dass die gestürzte Athletin durch einen Angehörigen der Streckensicherheit bewusstlos abseits der Strecke im Wald entdeckt worden ist“, so der Wortlaut in der Medienmitteilung. „Die unmittelbar aufgebotenen Rettungskräfte trafen kurz darauf am Unfallort ein und übernahmen die Erstversorgung. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht restlos geklärt.“

Die Behörden richteten aus, dass die Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und des Forensischen Instituts Zürich unmittelbar nach der Bergung die notwendigen Spurensicherungen gemacht hätten. „Das Rennrad wurde durch die Strafverfolgungsbehörden zur technischen Überprüfung sichergestellt. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich wurde mit den erforderlichen rechtsmedizinischen Untersuchungen beauftragt.“

Die 18-jährige Muriel Furrer war nach ihrem Sturz am Donnerstag bei Regenwetter nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Universitätsspital Zürich geflogen worden, wo sie am Folgetag an ihren schweren Verletzungen starb.

(APA) / Bild: Imago