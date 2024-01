Top 10-Platz für Wiesberger in Dubai möglich – Rückschlag für Nemecz

Golfprofi Bernd Wiesberger darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz beim mit 9 Millionen Dollar dotierten Desert Classic in Dubai (live und exklusiv auf Sky Sport Golf – streame die besten Golfturniere mit dem Sky X-Traumpass) machen.

Der Burgenländer absolvierte am Samstag seine dritte Runde in 71 Schlägen (1 unter Par) und verbesserte sich mit gesamt 212 vor dem Finaltag auf Rang 19. Auf die Top 10 fehlen dem 38-Jährigen nur zwei Strokes. Nicht so gut lief es im Emirat für den Steirer Lukas Nemecz, der nach einer 74 auf Position 43 (215) zurückfiel.

In Führung liegt weiterhin der US-Golfer Cameron Young (202 Schläge) vor dem Nordiren Rory McIlroy und Adrian Meronk aus Polen (je 204).

(APA)/Bild: Imago