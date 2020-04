Top 20: Stars mit den größten Transfererlösen

via

Das Transfer-Rad drehte sich in den vergangenen Perioden immer schneller und sammelte dabei mehrere 100-Millionen-Euro-Verpflichtungen ein. Trotz Corona-Krise wird es auch zukünftig aufsehenerregende Transfers geben – wenn auch vielleicht nicht mehr in der gleichen Größenordnung.

Doch welche Spieler sorgten in ihrer Karriere für die zusammengerechnet höchsten Erlöse? Kann im Sommer der eine oder andere Profi in die Top-Platzierungen vorstoßen oder gibt es sogar Veränderungen auf dem Podium? Sky Sport Austria blickt auf die Top 20 in diesem Ranking.

Bildergalerie: Die Stars mit den höchsten Transfererlösen in ihrer Karriere*

*Datenquelle: Transfermarkt.at

