Top-Rookie Bedard erleidet Kieferbruch

Ausnahmetalent Connor Bedard wird den Chicago Blackhawks in der Eishockey-Profiliga NHL wegen eines Kieferbruchs länger fehlen. Der kanadische Stürmer erlitt die Verletzung beim 2:4 bei den New Jersey Devils nach einem Check von Verteidiger Brendan Smith. Wie lange der 18-Jährige ausfällt war noch offen, er wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt.

Bedard war im Draft an der ersten Position gewählt worden und ist in einer enttäuschenden Saison der Blackhawks ein Lichtblick. Mit 15 Toren und 18 Vorlagen ist er der stärkste Rookie der Liga. Österreichs Marco Rossi liegt in der Rookie-Wertung mit 11 Toren und 12 Vorlagen auf Rang drei.

„Connor war sehr traurig und niedergeschlagen“, sagte sein Teamkollege Jason Dickinson: „Ich habe ihm gesagt, dass er positiv bleiben und die Situation annehmen muss.“

Nicht nur Bedard wird den Blackhawks länger fehlen, auch Flügelstürmer Nick Foligno wurde wegen eines gebrochenen Fingers auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und muss pausieren. Foligno erlitt die Verletzung beim Faustkampf mit Smith. Zahlreiche weitere Chicago-Profis fallen derzeit aus.

(SID/red.)

Artikelbild: Imago