Top-Teams liefern sich Krimis zum Auftakt der Platzierungsrunde

Dass es in die heiße Phase der Saison geht, zeigte sich am Sonntag in der BSL eindeutig. Der BC GGMT Vienna konnte sich gegen die Kapfenberg Bulls erst Sekunden vor Schluss einen 91:90-Heimsieg sichern. Noch spannender ging es in dem Duell Unger Steel Gunners Oberwart gegen Swans Gmunden zu, das die Oberösterreicher erst in der Verlängerung mit 106:104 für sich entschieden.

Umkämpft war auch das Qualifikationsrundenspiel zwischen den BK IMMOunited Dukes und den Arkadia Traiskirchen Lions. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erwischten die Dukes aber ein katastrophales drittes Viertel und ebneten damit den Weg zum 95:80-Derby-Sieg der Lions.

(basketballaustria.at) / Bild: GEPA