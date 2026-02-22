Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky

Der LASK gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag die Matches Sturm Graz – Blau-Weiß Linz und WSG Tirol – SV Ried

Am Samstag die Spiele SK Rapid – WAC, SCR Altach – Austria Wien und TSV Hartberg – GAK

Die Sky-Experten am Wochenende: Hans Krankl in Hütteldorf und Marc Janko im Studio am Samstag, Thomas Silberberger am Sonntag

Kaum ist das dramatische Derbywochenende Geschichte, steht schon der nächste Kracher in der ADMIRAL Bundesliga bevor: Am heutigen Sonntag empfängt der LASK Red Bull Salzburg zum Duell um die Tabellenspitze. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Das Debüt von Salzburg-Cheftrainer Daniel Beichler in der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Gipfeltreffen in Linz! Nachdem sowohl der LASK als auch Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende nicht über ein Unentschieden hinausgekommen sind, kommt es am heutigen Sonntag in Linz zum Duell um die Tabellenspitze. Können die Linzer ihre ungeschlagene Serie fortsetzen und den ersten Platz erobern, oder gelingt es den Bullen beim Debüt von Daniel Beichler, den Erfolgslauf der Athletiker zu stoppen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt Meister Sturm das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz. Die Grazer mussten zuletzt eine 0:1-Niederlage in Tirol hinnehmen, während die Linzer mit einem wichtigen 2:1-Erfolg über den WAC punkten konnten. Dadurch beträgt ihr Rückstand auf den GAK nur noch drei Punkte. Kann das Team von Michael Köllner den zweiten Sieg in Folge feiern, oder gelingt es Fabio Ingolitsch und seiner Mannschaft, sich durchzusetzen? Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich trifft die WSG Tirol auf die SV Ried. Nach dem Sieg gegen Sturm Graz am vergangenen Spieltag haben die Tiroler weiterhin gute Chancen auf einen Platz unter den Top sechs. Die Innviertler stehen derzeit auf Rang sechs und könnten mit drei Punkten in Tirol ihre Position weiter festigen. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 14:00 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky-Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Der Einzelvorlauf zum Spitzenduell zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sonntag, 22. Februar 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

LASK – Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experte: Thomas Silberberger

