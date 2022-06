Topgesetzter Ruud scheitert schon in erster London-Runde

Der Norweger Casper Ruud hat einen missglückten Start in die Tennis-Rasensaison hingelegt. Die Nummer fünf der Weltrangliste verlor am Dienstag als topgesetzter Akteur beim ATP-500-Turnier in London in der 1. Runde gegen den Briten Ryan Peniston mit 6:7(4),6:7(2).

Peniston liegt im Ranking nur auf Position 180 und feierte gegen den French-Open-Finalisten den größten Matchsieg seiner Karriere. „Ich kann es nicht glauben, es fühlt sich wie ein Traum an“, sagte der 26-Jährige.

Für den auf Position fünf eingestuften Argentinier Diego Schwartzman kam ebenfalls bereits das Out, er unterlag dem US-Amerikaner Sam Querrey mit 1:6,4:6.

(APA)

Artikelbild: Imago