Topgesetztes Duo verpatzt US-Open-Generalroben

Verpatzt haben die jeweils topgesetzten Spieler ihre US-Open-Generalproben in Monterrey (MEX) und Winston-Salem.

Danielle Collins musste sich in ihrem ersten Match nach einem Freilos in Runde zwei der aufstrebenden, erst 17-jährigen Russin Mirra Andrejewa mit 6:1,3:6,3:6 beugen, Sebastian Baez (ATP-21.) beim Turnier in Winston-Salem ebenfalls nach Freilos dem Kroaten Borna Coric mit 3:6,4:6. Die Weltranglisten-Elfte aus den USA bestreitet in New York ihr letztes Major-Turnier.

(APA).

Beitragsbild: Imago.