Topspiel Austria gegen LASK: Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Der Auftakt ist absolviert, weiter geht es in der ADMIRAL Bundesliga mit dem zweiten Spieltag! Alle Spiele des Wochenendes gibt es live bei Sky Sport Austria zu sehen.

Die ADMIRAL Bundesliga am Freitag mit dem Auftaktmatch zwischen SCR Altach und WSG Tirol live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Den Start in die zweite Runde der ADMIRAL Bundesliga machen der SCR Altach und WSG Tirol. Die Gastgeber verloren am Sonntagabend knapp mit 0:1 gegen Rapid. Die Tiroler holten gegen Vizemeister Sturm Graz ein Unentschieden. Die Partie läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt ab 19:00 Uhr die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Marko Stankovic zum Auftakt der zweiten Runde der ADMIRAL Bundesliga. Stankovic wird zudem die Partie als Co-Kommentator neben Guido Friedrich begleiten.

Der Bundesliga-Samstag mit den Duellen GAK gegen Austria Lustenau und Hartberg gegen Sturm Graz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag empfängt der Grazer AK Aufsteiger Austria Lustenau. Der GAK musste zum Bundesligaauftakt eine 0:3-Niederlage beim Meister aus Linz hinnehmen. Lustenaus Rückkehr ins Oberhaus lief besser. Das Team von Trainer Markus Mader holte einen Punkt gegen Ried. Wer sich am Samstag in Graz durchsetzen kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2.

Am Abend hat der TSV Hartberg Vizemeister Sturm Graz zu Gast. Die Hartberger verloren zum Auftakt knapp mit 0:1 in Salzburg. Die Grazer kamen gegen WSG Tirol nicht über ein 1:1 hinaus. Das Duell können Sky Kund:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Um 16:45 Uhr meldet sich Jörg Künne mit den Vorberichten aus der steirischen Landeshauptstadt. Johannes Brandl ist ab 19:00 Uhr live aus Hartberg zugeschaltet.

Der Nachmittag am Bundesliga-Sonntag mit Ried gegen Rapid und dem WAC gegen Red Bull Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag stehen gleich zwei Partien auf dem Programm. In Oberösterreich kommt es zur Partie der SV Ried gegen den SK Rapid. Die Rieder holten gegen Lustenau zum Auftakt einen umkämpften Punkt. Die Hütteldorfer fuhren am vergangenen Sonntag einen knappen 1:0-Sieg gegen Altach ein. Wer kann diesen Sonntag drei Zähler einfahren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Zeitgleich empfängt der WAC die Bullen aus Salzburg. Wolfsberg feierte letztes Wochenende einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Austria Wien. Bei Salzburg glückte das Debüt von Neo-Coach Danny Röhl mit einem 1:0 gegen Hartberg. Welches Team den nächsten Sieg einfahren kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Ab 16:30 Uhr meldet sich Michael Ganhör mit den Vorberichten live aus Ried. Auch Lisa Perstaller ist ab diesem Zeitpunkt live aus Wolfsberg zugeschaltet.

Das Bundesliga-Topspiel am Sonntagabend zwischen Austria Wien und Meister LASK live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Zum Abschluss des zweiten Spieltages treffen in der ADMIRAL Bundesliga der FK Austria Wien und der LASK aufeinander. Die Veilchen mussten zum Auftakt eine herbe 0:3-Niederlage gegen den WAC hinnehmen. Der Meister hingegen zeigte sich mit einem 3:0-Erfolg über den GAK äußerst souverän. Holen die Linzer die nächsten Punkte bei ihrer Mission Titelverteidigung? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Das Sonntagabend-Duo, bestehend aus Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Andi Herzog, begleitet ab 18:30 Uhr das Duell zwischen Austria Wien und dem LASK live aus Favoriten. Herzog wird zudem auch als Co-Kommentator neben Philipp Paternina fungieren.

Die 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 7. August 2026

19:00 Uhr

SCR Altach – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte und Co-Kommentator: Marko Stankovic

Kommentator: Guido Friedrich

Samstag, 8. August 2026

16:45 Uhr

Grazer AK 1902 – SC Austria Lustenau live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

Moderation: Jörg Künne

19:00 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sonntag, 9. August 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

SV Oberbank Ried – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Michael Ganhör

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Lisa Perstaller

18:30 Uhr

FK Austria Wien – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte und Co-Kommentator: Andreas Herzog

Kommentator: Philipp Paternina

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1