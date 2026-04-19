Topspiel LASK vs. Sturm! Die Meistergruppe heute live & exklusiv auf Sky

Das Topspiel zwischen Tabellenführer Sturm Graz und dem zweitplatzierten LASK in Linz am Sonntag live & exklusiv ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag kommt es zu den Duellen Austria Wien – Red Bull Salzburg sowie TSV Hartberg – SK Rapid

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In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Sonntag zum Kracherduell zwischen Spitzenreiter Sturm Graz und dem zweitplatzierten LASK. Nur zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften. Die Gäste aus Graz kamen am vergangenen Spieltag nicht über ein 0:0 gegen Hartberg hinaus, die Linzer hingegen setzten sich dank eines Treffers von Xavier Mbuyamba in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Salzburg durch. Stößt der LASK den amtierenden Meister von der Tabellenspitze oder holt sich Sturm die nächsten wichtigen Punkte auf dem Weg zum Titel? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor treten Austria Wien und Red Bull Salzburg gegeneinander an. Beide Teams liegen punktegleich auf den Plätzen vier und fünf und haben fünf Punkte Abstand auf die Tabellenspitze. Die Gäste aus Salzburg mussten am letzten Spieltag eine bittere Niederlage gegen den LASK hinnehmen, die Austria holte zuhause im Wiener Derby einen Punkt. Wer sich durchsetzen kann, sehen Fans um 14:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit muss Rapid auswärts beim TSV Hartberg ran. Die Hütteldorfer konnten im Derby nach Rückstand noch einen Punkt aus Favoriten entführen, die Gastgeber hielten Tabellenführer Sturm bei einem Unentschieden. Das Duell läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Sonntag begrüßt Moderator Johannes Brandl ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen zum Bundesligasonntag. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport 1 übertragen.

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA