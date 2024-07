Topstar Biles turnt offenbar mit Verletzung

US-Superstar Simone Biles turnt bei den Olympischen Spielen in Paris offenbar mit einer Verletzung.

Die 27-Jährige kehrte nach ihrer Bodenübung mit einem bandagierten linken Fuß für ihre Sprünge auf das Podium zurück und humpelte. Trotz der offensichtlichen Einschränkung lief sie normal an, zeigte ihren „Biles II“, den schwersten Sprung im Frauen-Turnen.

Anschließend trat die viermalige Olympiasiegerin auch noch am Stufenbarren an und wurde anschließend von den Zuschauern in der voll besetzten Arena Bercy gefeiert. Welcher Art die Verletzung ist, war zunächst unklar. Die Nachrichtenagentur AP berichtete von einer Wadenblessur, die sich bei ihrer Bodenübung zugezogen habe. Trotz des Handicaps gelangen Biles 59,566 Punkte im Mehrkampf, sie gilt als größte Favoritin auf Olympia-Gold.

