Tor und Assist von Kasper bei Red Wings-Kantersieg

Österreichs Legionär Marco Kasper hat am Samstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL beim 5:1-Kantersieg der Detroit Red Wings bei den Winnipeg Jets ein Tor und einen Assist beigesteuert.

Der 21-jährige Kärntner hält damit in dieser Saison in 52 Spielen bei zwölf Scorerpunkten (5 Tore, 7 Assists). Die weiteren Treffer für sein Team erzielten zweimal J.T. Compher, Lucas Raymond und Alex DeBrincat.

„Ich glaube, J.T. ist ein bisschen wie ein Schweizer Messer“, meinte Detroit-Coach Todd McLellan und erklärte die Metapher: „Du kannst ihn in vielen verschiedenen Situationen gebrauchen.“ Compher hatte im zweiten Drittel zum 1:1-Ausgleich getroffen und den Trefferreigen im Schlussabschnitt eröffnet. Kasper stellte nach einem sehenswerten Konter den Endstand her. „Wir haben einfach zurückgefightet. Wir haben in den ersten beiden Dritteln sicher nicht unser bestes Spiel gezeigt. Natürlich wollen wir besser starten, aber es ist gut, dass wir auch diese Spiele gewinnen können“, sagte Kasper.

Detroit ist Leader in der Atlantic Division. Seit 29. November gab es in 28 Spielen 19 Siege, bei vier Niederlagen nach Verlängerung.

