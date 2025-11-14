Tor und Vorlage: Messi siegt mit Argentinien in Angola

Mit dem dritten Sieg in Folge geht Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi ins WM-Jahr.

Im letzten Länderspiel 2025 setzte sich die Albiceleste in Luanda gegen Angola mit 2:0 (1:0) durch. Messi und Co. kassierten im laufenden Jahr in neun Partien nur eine Niederlage.

Lautaro Martínez brachte den Weltmeister nach Zuspiel von Messi kurz vor der Pause in Führung (43.). Trotz 66 Prozent Ballbesitz tat sich Argentinien in der Folge schwer, den knappen Vorsprung auszubauen. Erst in der Schlussphase erhöhte Messi, diesmal auf Vorlage von Martínez, auf 2:0 (82.).

Trainer Lionel Scaloni musste auf die Weltmeister Julian Alvarez und Nahuel Molina sowie Giuliano Simeone verzichten. Das Trio von Atlético Madrid durfte wegen fehlender Gelbfieber-Impfungen nicht nach Angola einreisen.

