Tormann-Wechsel für Elfer: Australien nach kuriosem Tausch out
Wechsel-Trick ohne Erfolg: Australien setzte für das Elfmeterschießen auf einen Tormann-Tausch – dennoch scheiden die „Socceroos“ im WM-Sechzehntelfinale aus.
Unerwartete Szene in der 119. Minute der Verlängerung gegen Ägypten: Der zuvor starke Stammtorhüter Patrick Beach wird für Routinier und Kapitän Mathew Ryan ausgewechselt, in der Hoffnung besser für das folgende Elfmeterschießen gerüstet zu sein.
Trotz Australiens Tormann-Trick: Ägypten nach Elfer-Drama weiter
Der überraschende Wechsel zahlte sich nicht aus: Ägypten verwertete alle vier Versuche, Ryan schien sich meist zu früh zu entscheiden. Hinzu kamen zwei Fehlschüsse seiner Mitspieler beim 2:4-Elfer-Aus. Der Ex-Goalie von Brighton, Arsenal und Roma bestritt damit seinen elften und wohl letzten WM-Einsatz bei seiner vierten Turnier-Teilnahme. Australien verpasst gleichzeitig sein drittes Achtelfinale.
Australien weckt Erinnerungen an Niederlande 2014
Australien-Teamchef Tony Popovic ließ sich bei der letztendlich glücklosen Entscheidung wohl von den Niederlanden 2014 inspirieiren: Im damaligen WM-Viertelfinale gegen Costa Rica tauschte Teamchef Louis van Gaal Schlussmann Tim Krul vor den Penalties für Jasper Cillessen ein. Dieser hielt gleich zwei Elfmeter und bescherte „Oranje“ den Halbfinal-Einzug. Brisanterweise schieden die Niederlande in diesem gegen Argentinien aus – im Elferschießen ohne Krul.