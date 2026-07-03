Tormann-Wechsel für Elfer: Australien nach kuriosem Tausch out

Wechsel-Trick ohne Erfolg: Australien setzte für das Elfmeterschießen auf einen Tormann-Tausch – dennoch scheiden die „Socceroos“ im WM-Sechzehntelfinale aus.

Unerwartete Szene in der 119. Minute der Verlängerung gegen Ägypten: Der zuvor starke Stammtorhüter Patrick Beach wird für Routinier und Kapitän Mathew Ryan ausgewechselt, in der Hoffnung besser für das folgende Elfmeterschießen gerüstet zu sein.

Der überraschende Wechsel zahlte sich nicht aus: Ägypten verwertete alle vier Versuche, Ryan schien sich meist zu früh zu entscheiden. Hinzu kamen zwei Fehlschüsse seiner Mitspieler beim 2:4-Elfer-Aus. Der Ex-Goalie von Brighton, Arsenal und Roma bestritt damit seinen elften und wohl letzten WM-Einsatz bei seiner vierten Turnier-Teilnahme. Australien verpasst gleichzeitig sein drittes Achtelfinale.

Australien weckt Erinnerungen an Niederlande 2014

Australien-Teamchef Tony Popovic ließ sich bei der letztendlich glücklosen Entscheidung wohl von den Niederlanden 2014 inspirieiren: Im damaligen WM-Viertelfinale gegen Costa Rica tauschte Teamchef Louis van Gaal Schlussmann Tim Krul vor den Penalties für Jasper Cillessen ein. Dieser hielt gleich zwei Elfmeter und bescherte „Oranje“ den Halbfinal-Einzug. Brisanterweise schieden die Niederlande in diesem gegen Argentinien aus – im Elferschießen ohne Krul.