Toronto bei Niederlage in Phoenix chancenlos

Für die Toronto Raptors hat es am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Phoenix Suns nichts zu holen gegeben.

Die Kanadier waren beim 98:120 chancenlos. Jakob Pöltl blieb erstmals seit mehr als vier Jahren ohne Punkt in einem NBA-Spiel. Der 30-jährige Wiener bilanzierte mit je zwei Assists und Blocks in 16:35 Minuten auf dem Parkett. Scottie Barnes kam auf 17 Zähler für Toronto. Devin Booker führte die Gastgeber mit 25 Punkten an.

Bei den Raptors lief in Arizona vom Start weg nichts zusammen. Coach Darko Rajaković nahm schon nach etwas mehr als zwei Minuten und beim Stand von 0:8 das erste Time-out. „Für uns war es ein ‚zacher‘ Abend, wir haben an beiden Enden kaum einen Rhythmus gefunden“, resümierte Pöltl, Der Center hatte zuletzt am 14. Jänner 2022 beim 109:114 seines damaligen Teams San Antonio Spurs gegen die Cleveland Cavaliers nicht gescort.

Die Raptors (39:31-Siege) behielten auch nach der zweiten Niederlage in Folge den fünften Platz in der Eastern Conference. Die Atlanta Hawks und Philadelphia 76ers (beide 39:32) sitzen ihnen jedoch im Nacken. Die Top 6 qualifizieren sich direkt fürs Play-off. Toronto ist bereits am Montag in Salt Lake City bei Utah Jazz wieder im Einsatz.

Jokic mit 35. Triple-Double im Spieljahr

Die Minnesota Timberwolves gewannen bei den Boston Celtics 102:92 und feierten damit erstmals seit 2005 wieder einen Sieg in Massachusetts. Die New York Knicks ließen den Washington Wizards beim 145:113 keine Chance und blieben zum sechsten Mal hintereinander erfolgreich. Nikola Jokic verzeichnete beim 128:112 der Denver Nuggets gegen die Portland Trail Blazers mit 22 Punkten und je 14 Rebounds sowie Assists sein 35. Triple-Double im Spieljahr.

(APA) / Bild: Imago