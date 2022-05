Toronto bezwingt Tampa Bay im ersten Playoff-Spiel deutlich – Minnesota verliert

Die Carolina Hurricanes, die Toronto Maple Leafs und die St. Louis Blues sind am Montag (Ortszeit) mit klaren Siegen ins Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestartet. Carolina, das drittbeste Team des Grunddurchgangs, feierten in Raleigh einen 5:1-Erfolg über die Boston Bruins und führen nun in der „best of seven“-Serie mit 1:0. Toronto fertigte Titelverteidiger Tampa Bay Lightning mit 5:0 ab, während die Blues bei den Minnesota Wild mit 4:0 reüssierten.

Flügelstürmer David Perron schoss St. Louis mit drei Treffern und einem Assist nahezu im Alleingang zum Sieg. Der finnische Blues-Goalie Ville Husso hielt mit 37 Paraden sein Tor sauber und schaffte damit in seinem ersten Play-off-Spiel ein „shutout“. Die Edmonton Oilers kassierten derweil eine 3:4-Heimniederlage gegen die Los Angeles Kings.

Die NHL-Topteams Florida Panthers (gegen Washington Capitals) und Colorado Avalanche (gegen Nashville Predators) starten in der Nacht auf Mittwoch in die Play-offs. Das gilt auch für die Dallas Stars mit Michael Raffl, die bei den Calgary Flames gastieren.

Alle Ergebnisse vom Dienstag:

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 5:1 (Stand in Serie: 1:0)



Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 5:0 (Stand in Serie: 1:0)



Minnesota Wild – St. Louis Blues 0:4 (Stand in Serie: 0:1)



Edmonton Oilers – LA Kings 3:4 (Stand in Serie: 0:1)



(APA/Red.)

Bild: Imago