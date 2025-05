Toronto erhöht Serienführung gegen Florida

Die Florida Panthers haben in den Playoffs der Eishockey-Profiliga NHL auch das zweite Spiel bei den Toronto Maple Leafs verloren. Der Titelverteidiger unterlag am Mittwoch trotz zweimaliger Führung mit 3:4 und liegt in der best-of-seven-Serie 0:2 zurück.

Anton Lundell egalisierte für Florida zwar nach 45:33 Minuten zum 3:3, doch nur 17 Sekunden später erzielte Mitchell Marner für Toronto das letztlich spielentscheidende 4:3. Die Panthers haben in den nächsten zwei Spielen Heimrecht.

Dallas-Topstar Rantanen historisch

Im zweiten Spiel des Tages gelang Mikko Rantanen von den Dallas Stars Historisches. Der finnische Topstar erzielte zum Auftakt der Serie gegen die Winnipeg Jets beim 3:2 im Mitteldrittel einen Hattrick und schaffte als erster Spieler in den Playoffs einer Saison zwei Dreierpacks innerhalb eines Drittels. Bereits im entscheidenden siebten Spiel der ersten Runde gegen sein Ex-Team Colorado Avalanche hatte er drei Treffer erzielt (4:2) – damals im Schlussabschnitt.

Insgesamt ist Rantanen erst der dritte Spieler, dem in zwei Playoff-Begegnungen nacheinander drei Treffer gelangen. Zuvor schafften dies lediglich Doug Bentley (1944) und Jari Kurri (1985).

HIGHLIGHTS | Winnipeg Jets – Dallas Stars | Playoffs – Spiel 1

(SID)

Bild: Imago