Toronto erzwingt Spiel sieben gegen Florida

Die Florida Panthers haben im Playoff-Viertelfinale der NHL ihren ersten Matchball vergeben und müssen ins Entscheidungsspiel.

Gegen die Toronto Maple Leafs verlor der Titelverteidiger in eigener Halle mit 0:2, in der best-of-seven-Serie steht es 3:3. Toronto hat in Spiel sieben am Sonntag Heimrecht, der Sieger trifft in der Finalserie der Eastern Conference auf die Carolina Hurricanes.

Matthews trifft erstmals in der Serie

Torontos Topstar Auston Matthews brach den Bann mit dem Führungstor in der 47. Spielminute, es war sein erster Treffer in der gesamten Serie. Max Pacioretty (55.) machte alles klar, Torontos Goalie Joseph Woll hielt mit 22 Paraden die Null.

Die Statistik aber spricht für Florida: Headcoach Paul Maurice steht in siebten Spielen, einschließlich der letzten Partie des Stanley-Cup-Finals der vergangenen Saison gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl, bei einer Bilanz von 5:0 – während die Maple Leafs ihre letzten sechs Entscheidungsspiele jeweils verloren haben.

(SID/Red.)

Bild: Imago