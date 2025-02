Toronto gegen Cleveland ohne Chance

Zum fünften Mal in Folge und zum zehnten Mal im Saisonverlauf ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Cleveland Cavaliers 108:131 verloren. Die Kanadier waren dabei chancenlos. RJ Barrett erzielte beim Comeback nach einer Gehirnerschütterung 27 Punkte.

Das Duell war bereits nach dem ersten Viertel entschieden. Der Leader der Eastern Conference lag nach nur zwölf Minuten mit 41:17 voran und feierte ungefährdet den vierten Sieg in Folge. Donovan Mitchell verbuchte 21 Zähler.

Im ersten Spiel nach dem All-Star-Wochenende treffen die Raptors am 21. Februar am Ontariosee auf Miami Heat. Die Franchise aus Florida hatte am Mittwoch bei Oklahoma City Thunder lange eine Führung behauptet, gab die Partie jedoch mit einem 8:32 im Schlussviertel noch aus der Hand. Das Topteam der Liga feierte mit 115:101 letztlich den siebenten Sieg in Serie. Shai Gilgeous-Alexander zeichnete für 32 Punkte verantwortlich.

Murray führt Denver zum Sieg

Jamal Murray führte die Denver Nuggets mit 55 Zählern zu einem 132:121 gegen die Portland Trail Blazers. Nikola Jokic steuerte zum achten Sieg hintereinander ein Triple-Double aus 26 Punkten, 15 Rebounds und zehn Assists bei. Nach zuvor sechs erfolgreich absolvierten Partien setzte es für die Los Angeles Lakers eine überraschende 119:131-Niederlage bei Nachzügler Utah Jazz. Lauri Markkanen erzielte 35 Punkte für die Franchise aus Salt Lake City. Rui Hachimura (19), LeBron James (18) und Luka Doncic (16) waren die besten Scorer der Lakers. Titelverteidiger Boston Celtics besiegte die San Antonio Spurs 116:103. Für Jayson Tatum standen dabei 32 Zähler zu Buche.

(APA)

Bild: Imago