Toronto gewinnt in Charlotte mit Schlusssirene

Immanuel Quickley hat die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit der Schlusssirene zum 97:96 bei den Charlotte Hornets geworfen.

Der Guard verwertete bei ablaufender Uhr einen „Dreier“ zum dritten Sieg in Folge. Jakob Pöltls Comeback ließ indes weiter auf sich warten. Der Wiener, der sich mit Rückenproblemen plagt und zuletzt am 21. Dezember im Einsatz war, hat mittlerweile achte Spiele hintereinander verpasst.

Quickley krönte mit dem Treffer zum Sieg eine Aufholjagd der Kanadier, die bei zehn Minuten Restspielzeit noch 68:78 zurückgelegen waren. Er verbuchte letztlich 21 Zähler. Topscorer war RJ Barrett mit 28 Punkten. Am Freitag ist Toronto in einem Spitzenduell der Eastern Conference bei den Boston Celtics zu Gast. Der NBA-Rekordchampion büßte durch ein 110:114 gegen die Denver Nuggets einen Rang ein und liegt nun unmittelbar vor den Raptors auf Platz drei.

46 Punkte von Gilgeous-Alexander

Oklahoma City Thunder mühte sich zu einem 129:125 n.V. gegen Utah Jazz. Shai Gilgeous-Alexander ragte beim Titelverteidiger mit 46 Punkten heraus. Die von Isaiah Stewart mit 31 Zählern angeführten Detroit Pistons besiegten die Chicago Bulls 108:93. Obwohl Luka Doncic mit 38 Punkten und je zehn Rebounds sowie Assists ein Triple-Double erreichte, verloren die Los Angeles Lakers bei den San Antonio Spurs 91:107.

(APA)

Bild: Imago