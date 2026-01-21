Toronto gewinnt ohne Pöltl mit Rekord-Score

Mit dem höchste Score ihrer Vereinsgeschichte in einem Spiel der regulären NBA-Saison haben die Toronto Raptors am Dienstag (Ortszeit) einen souveränen Sieg bei den Golden State Warriors eingefahren.

Die Kanadier – weiterhin ohne den Wiener Jakob Pöltl auf dem Parkett – gewannen 145:127. Immanuel Quickley stach mit 40 Zählern heraus und egalisierte seine Karrierebestleistung. Der „Mann des Abends“ war unter anderem bei sieben von acht Dreipunkte-Versuchen erfolgreich.

Toronto hatte in San Francisco vom Start weg das Heft in der Hand, legte mit 10:0 los und gab die Führung nie aus der Hand. Nach fünf Minuten im dritten Viertel betrug der Vorsprung sogar 30 Punkte. Bei den Warriors brachte es Stephen Curry auf lediglich 16 Zähler. Sein Team muss nicht nur die Niederlage, sondern auch den Ausfall von Jimmy Butler für den Rest der Saison verdauen. Der 36-jährige Small Forward hat sich im Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Miami Heat am Montag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.

Doncic-Show mit Triple-Double bei Sieg der Lakers

Im dritten von fünf Auswärtsspielen hintereinander gegen Teams der Western Conference treten die Raptors bereits am Mittwoch bei den Sacramento Kings an. Der Nachzügler verlor gegen Miami 117:130. Pöltls langjähriger Teamkollege DeMar DeRozan war mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer der Kalifornier.

Einmal mehr eine große Show bot Luka Doncic beim 115:107 der Los Angeles Lakers auswärts gegen die Denver Nuggets. Der Slowene bilanzierte mit einem Triple-Double aus 38 Punkten. Zudem schaffte er 13 Rebounds und zehn Assists. Die Lakers rissen die Partie mit einem 16:0-Run im Schlussviertel an sich.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Gegen Miami Heat verlor das Team des deutschen Nationalmannschaftskapitäns in der Nacht zum Mittwoch klar mit 117:130. Schröder legte in 19 Minuten von der Bank vier Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists auf.

Für die Kings war es die zweite Pleite in Serie, nachdem sie zuvor vier Partien in Folge gewonnen hatten. Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 32 Niederlagen steht Sacramento im Keller der Western Conference, die Playoff-Ränge liegen in weiter Ferne.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.