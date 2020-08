Toronto gewinnt Topspiel gegen Lakers

via

via Sky Sport Austria

Der amtierende Meister Toronto Raptors hat die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James im Samstag-Topspiel der NBA mit 107:92 klar besiegt. Auch wegen einer ungewohnt intensiven Verteidigung kamen die Lakers nur zu einer Wurfquote von 35,8 Prozent – ihrer schwächsten Offensiv-Leistung der Saison.

Toronto, das sich mit dem elften Sieg in Serie im direkten Duell zum Angstgegner der Lakers entwickelt, liegt in der Eastern Conference auf Platz zwei hinter Liga-Primus Milwaukee Bucks, die Lakers führen die Western Conference an.

Die NBA hatte ihre Saison am 11. März nach dem ersten Corona-Fall unterbrochen. Mit reduziertem Teilnehmerfeld wird sie nun in einer sogenannten Blase auf dem Gelände von Disney World in Florida seit dem 30. Juli beendet. Die Mannschaften haben vor dem Beginn des Play-offs acht Partien, um sich entweder noch zu qualifizieren oder ihre Position für die Setzliste zu ermitteln.

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Toronto Raptors – Los Angeles Lakers 107:92, Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 110:94, Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans 126:103, Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 127:121

(APA/sda)

Artikelbild: Getty