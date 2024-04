Ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) ihr drittletztes Saisonspiel in der nordamerikanischen Basketballliga NBA gegen die Brooklyn Nets mit 102:106 verloren. Beide Mannschaften haben den Einzug in die Play-offs verpasst.

Die Raptors, die bisher von 80 Spielen 55 verloren haben, treffen noch zweimal auf Miami Heat, dann ist ihre Saison vorbei.

