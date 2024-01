Toronto Raptors ohne Pöltl weiter im Tief

Die Toronto Raptors befinden sich in der NBA weiter im Tief. Die außerhalb der Playoff-Ränge liegenden Kanadier unterlagen am Montag auch in ihrem vierten Spiel ohne den am Knöchel verletzten Jakob Pöltl. Gegen Eastern-Conference-Leader Boston Celtics setzte es für die Gastgeber eine 96:105-Niederlage, auch da die Raptors nur vier ihrer 32 Dreier-Versuche verwerteten. Die haben die jüngsten acht direkten Duelle mit den Celtics verloren.

Im Dress der Golden State Warriors gab Dramyond Green nach 16 verpassten Spielen wegen einer Sperre sein Comeback gegen die Memphis Grizzlies. Der Star-Spieler war von der Liga gesperrt worden, nachdem er einen Gegenspieler im Dezember mit der Faust geschlagen hatte und vom Platz geflogen war. Bei der 107:116-Niederlage kam Green von der Bank und verbuchte sieben Punkte und sieben Rebounds in 23 Minuten. „Ich habe mich gut gefühlt, alles in allem“, sagte Green, der sich während seiner Sperre einer Therapie unterziehen und Gespräche mit der NBA führen musste.

Beim 109:99-Erfolg der Atlanta Hawks gegen die San Antonio Spurs stand Trae Young im Mittelpunkt, der mit seinen 36 Punkten die 10.000-Punkte-Marke in der NBA überschritt. Das gelang dem 25-Jährigen als zehnt-jüngstem Akteur der Geschichte. Der Point Guard versenkte seine ersten sechs Dreipunktewürfe und ermöglichte es den Hawks, ihren Vorsprung zu vergrößern und mit einem 35-Punkte-Polster in die Pause zu gehen.

(APA)/Bild: Imago