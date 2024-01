Toronto Raptors verlieren ohne Pöltl gegen Bulls

Am Tag nach dem imposanten 121:97-Heimsieg gegen Miami Heat sind die Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) erneut daheim den Chicago Bulls 110:116 unterlegen.

Weiter ohne den verletzten Wiener Jakob Pöltl angetreten, hatten die Kanadier am Donnerstag (Ortszeit) immer wieder auch die Führung inne, den längeren Atem hatten aber die Gäste. Bulls-Topscorer war Pöltls Ex-Teamkollege DeMar DeRozan mit 24, bester Werfer der Toronto Raptors Scottie Barnes mit 31 Zählern.

NBA-Spiel zwischen Warriors und Dallas verschoben

Das Spiel der Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks war schon davor verschoben worden, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Grund ist der Tod von Warriors-Assistenztrainer Dejan Milojevic. Der 46-jährige Serbe war Mittwochfrüh an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Er war am Abend zuvor nach einem medizinischen Notfall beim Teamessen in Salt Lake City ins Spital eingeliefert worden. Anschließend war das für Mittwochabend angesetzte Spiel der Warriors bei den Utah Jazz verschoben worden.

(APA)/Bild: Imago