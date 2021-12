Toronto stürzt Edmonton tiefer in die Krise

Die Edmonton Oilers stürzen immer tiefer in die Krise. Der fünfmalige Stanley-Cup-Gewinner kassierte durch das 1:5 gegen die Toronto Maple Leafs bereits die sechste Niederlage in Folge. Leon Draisaitl blieb genau wie sein Kapitän Connor McDavid zum zweiten Mal hintereinander ohne Scorerpunkt. Beide Angreifer führen dennoch weiterhin mit jeweils 45 Punkten die Scorerwertung der NHL an.

Die überragend in die Saison gestarteten Oilers sind aufgrund der Negativserie in der Pacific Division auf den vierten Platz abgerutscht. Schlechte Nachrichten gab es für die Kanadier auch abseits des Eises: Vor dem Spiel wurde Angreifer Ryan McLeod ins COVID-19-Protokoll aufgenommen. Edmonton-Trainer Dave Tippett nahm vorsichtshalber nicht am Spiel teil.

Der Deutsche Leon Draisaitl glaubt dennoch an die Titelchance in dieser Saison. „Unser Team hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert, in allen Bereichen“ , sagte der 26-Jährige: „Es gäbe nichts Schöneres, als mit diesem Klub, bei dem ich von Beginn meiner NHL-Karriere an spiele, den Stanley Cup zu holen.“

Alle Ergebnisse vom Dienstag:

Boston Bruins – Vegas Golden Knights 1:4

Tampa Bay Lightning – Los Angeles Kings 3:2 n.V.

Florida Panthers – Ottawa Senators 2:8

Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 6:1

Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 5:2

Detroit Red Wings – New York Islanders 2:1

Winnipeg Jets – Buffalo Sabres 2:4

Colorado Avalanche – New York Rangers 4:2

Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs 1:5

Vancouver Canucks – Columbus Blue Jackets 4:3

San Jose Sharks – Seattle Kraken 1:3

Dallas Stars – St. Louis Blues 1:4

Nashville Predators – Calgary Flames abgesagt

Minnesota Wild – Carolina Hurricanes abgesagt

