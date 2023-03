Toronto unterliegt LA Clippers

via

via Sky Sport Austria

Für die Toronto Raptors hat es am Mittwoch (Ortszeit) im vierten Auswärtsspiel hintereinander in der National Basketball Association (NBA) die dritte Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren beim Starensemble der LA Clippers 100:108. Jakob Pöltl verzeichnete acht Punkte, elf Rebounds, zwei Assists und zwei Blocks in 30:23 Minuten auf dem Parkett.

In Downtown Los Angeles hatten die Raptors den besseren Start und lagen nach dem ersten Viertel auch mit 25:17 voran. Ab dem zweiten Abschnitt begann jedoch die Angriffsmaschinerie der Gastgeber zu laufen. Nach dem 49:49 zur Pause hieß es zwölf Minuten später samt zwischenzeitlichem 9:0-Run 83:74 für die Clippers. Pöltl und Kollegen steckten auch nach einem 15-Punkte-Rückstand gut fünf Minuten vor Schluss nicht auf, kamen jedoch nur mehr auf 100:104 im Finish heran.

Kawhi Leonard, der die Kanadier zum NBA-Titel 2019 geführt hatte, erzielte mit 24 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double aufseiten der Sieger. Paul George verbuchte 23 Zähler. Bei Toronto waren Scottie Barnes und Pascal Siakam (je 20) die erfolgreichsten Scorer. Die Raptors sind am Freitag im dann fünften Auswärtsspiel hintereinander bei den Los Angeles Lakers zu Gast.

Ohne Kevin Durant, der sich beim Aufwärmen am Knöchel verletzt hatte, feierten die Phoenix Suns mit 132:101 gegen Oklahoma City Thunder den vierten Erfolg in Serie. Devin Booker markierte 44 Punkte für das Team aus Arizona. CJ McCollum warf die New Orleans Pelicans zu einem 113:106 gegen die Dallas Mavericks. Er war mit 32 Punkten bester Werfer, während sich Luka Doncic bei den Texanern mit 15 begnügen musste. Kyrie Irving verbuchte 27 Zähler.

(APA) / Bild: Imago