Torreiches Remis bei Sturm-Test gegen Kopenhagen
Sturm Graz hat mit einem torreichen Remis gegen Champions League-Teilnehmer FC Kopenhagen das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers auf Marbella (Spanien) beendet.
Die Grazer und das Team aus Dänemark trennen sich im XXL-Test über 120 Minuten mit einem 4:4-Unentschieden. Tomi Horvat bringt Sturm mit einem sehenswerten Freistoßtor in der elften Minute in Führung, Viktor Dadason kann nur vier Minuten später für Kopenhagen ausgleichen. In der 18. Minute bringt Maurice Malone die Grazer wieder in Front.
In der zweiten Hälfte erhöht Otar Kiteishvili auf 3:1, ehe es fünf Minuten später den Anschlusstreffer von Dadason gibt. Kurz vor Ende der zweiten Hälfte kann Malone seinen Doppelpack schnüren (88.). Gespielt wurde zweimal 45 Minuten und einmal 30 Minuten, ähnlich zur Verlängerung in einem K.O.-Spiel. In dieser „Verlängerung“ gelingt Kopenhagen durch Tore von Viktor Claesson (93.) und Youssoufa Moukoko (103.) der Ausgleich, Jusuf Gazibegovic trifft in der 119. Minute bei einem Freistoß nur das Lattenkreuz.
Bild: GEPA