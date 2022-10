Torschütze Ronaldo mit Statement – Legende kritisiert ten Hag

Cristiano Ronaldo untermauert das erfolgreiche Comeback nach seiner Suspendierung auf Social Media. Trainer Erik ten Hag muss Kritik einstecken. Cristiano Ronaldo antwortete auf die Art und Weise, die er schon immer am besten beherrschte: mit Toren.

Eine Woche nach seiner Suspendierung durch Trainer Erik ten Hag gelang CR7 im Europa-League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol das 701. Tor seiner Profikarriere. In der 81. Minute verwertete er einen Abstauber zum 3:0, nachdem sein Kopfball zuvor vom gegnerischen Torhüter gehalten worden war.

Und wäre der Treffer nicht schon Botschaft genug, legte der 37-Jährige auf Twitter nochmal nach. „Großartiger Teamerfolg und ein guter Sieg. Wir stehen zusammen. Auf geht’s, United“, schrieb der Portugiese.

Damit spielt Ronaldo auch auf die Egoismus-Vorwürfe an, denen er sich nach seiner vorzeitigen Kabinenflucht gegen Tottenham Hotspur ausgesetzt sah.

Great team effort and a good victory. We stand together. Let’s go, United! 💪🏽 pic.twitter.com/GnjAR3oM3s

