Torspektakel zwischen Juve und City – Al-Ain trotz Sieg out

Mitfavorit Manchester City hat das Schwergewichtsduell gegen Juventus Turin dominiert und bei der Klub-WM den Gruppensieg geholt. Die Skyblues schlugen den italienischen Rekordmeister in Orlando/Florida 5:2 (2:1), Gegner im Achtelfinale ist damit der Zweite der Staffel H – dieser könnte Real Madrid heißen.

ManCity und Juve hatten schon vor dem Duell ihr Achtelfinalticket in der Staffel G gelöst, es ging im Camping World Stadium nur noch um Platz eins. Jeremy Doku (9.) traf früh für die Engländer, bei denen der spanische Ballon-d’Or-Gewinner Rodri erstmals seit seiner schweren Knieverletzung in der Startelf stand. Die Alte Dame antwortete schnell durch Teun Koopmeiners (11.), wenig später unterlief Juve-Profi Pierre Kalulu (21.) ein Eigentor. Nach der Pause erhöhte der frühere Dortmunder Erling Haaland auf 3:1 (52.), Phil Foden (69.) und Savinho (75.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Dusan Vlahovic traf zum Endstand (84.).

Ilkay Gündogan hatte Manchester mit einem Doppelpack im zweiten Turnierspiel gegen Al-Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (6:0) ins Achtelfinale geführt. Gegen Juventus ersetzte der frühere DFB-Kapitän Rodri in der 66. Minute. Im Parallelspiel setzte sich Al-Ain 2:1 (1:1) gegen den marokkanischen Klub Wydad Casablanca durch. Der ehemalige WAC-Akteur Adis Jasic war für Al-Ain bis zur 65. Minute am Feld.

Bild: Imago