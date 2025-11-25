Tottenham bei PSG im Einsatz – Arsenal fordert ungeschlagene Bayern

Voller Vorfreude und Selbstvertrauen geht Bayern München ins nächste Gigantenduell in der Champions League.

Nach Club-Weltmeister Chelsea (3:1) und Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:1) soll im Duell Erster gegen Zweiter der FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr) als dritter großer Gegner bezwungen werden. Inter Mailand, das dritte Team, das mit vier Siegen in die Ligaphase gestartet ist, gastiert bei Atletico Madrid. Paris Saint-Germain empfängt Tottenham Hotspur.

Harry Kane verkörperte bei seiner emotionalen London-Rückkehr die ganze Vorfreude der Bayern, die mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ihren Super-Saisonstart mit 18 Spielen ohne Niederlage ausbauen und so einen riesigen Schritt zum direkten Achtelfinal-Ticket machen wollen. „Wir haben einen großartigen Lauf, besonders in der Champions League nach dem Sieg gegen Paris“, frohlockte Kane. „Wir müssen versuchen, daran anzuknüpfen.“

Besonderes Spiel für Bayern-Star Kane

Das gilt auch für Arsenal, das die Premier League überlegen anführt. „Sie sind eine absolute Spitzenmannschaft, besonders in dieser Saison“, warnte Bayerns Tormaschine Kane, der als früherer Tottenham-Stürmer besonders intensive Erinnerungen an den langjährigen Nordlondon-Rivalen hat. „Dass ich so lange für Tottenham gespielt habe, verleiht dem Spiel für mich einen kleinen Extra-Reiz. Zu meiner Zeit bei Tottenham gehörten die Spiele gegen Arsenal zu den größten“, erinnerte Kane. Kaum einer weiß, dass er als Kind bei Arsenal aussortiert worden war. Den kuriosen Grund verriet Liam Brady, einstiger Leiter der Arsenal-Jugendakademie, vor einigen Jahren. Kane sei „etwas pummelig und nicht sehr athletisch gewesen“.

Arsenal, dem Kane bisher 15 Tore eingeschenkt hat, war zuletzt ein dankbarer Gegner für die Bayern. Drei der vergangenen fünf Partien gingen mit 5:1 an die Münchner. Im Viertelfinale 2023/24 setzte sich der deutsche Rekordchampion ebenfalls durch. Doch die „Gunners“ sind in Form, der seit 2019 amtierende Trainer Mikel Arteta hat ein Team geformt, das zu den Titelkandidaten in der Königsklasse zählt. Alle vier Spiele hat Arsenal gewonnen und noch kein Gegentor erhalten.

Danso trifft mit Tottenham auf PSG

Am Sonntag feierte Arsenal einen 4:1-Sieg im Derby gegen Tottenham, das vor dem nächsten Schlager steht. Die Mannschaft des österreichischen Verteidigers Kevin Danso gastiert bei Paris St. Germain (ab 20 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X ab 15€/Monat). Das Duell des Europa-League-Siegers mit dem Champions-League-Gewinner hat es in dieser Saison schon einmal gegeben: Im Supercup setzte sich PSG nach einem 2:2 im Elferschießen durch. „Es ist eine schöne Erinnerung, weil es gut ausging, aber eine schlechte, wenn ich an die ersten 60 Minuten denke – wir hatten große Schwierigkeiten. Jetzt sind wir besser vorbereitet, um das Spiel zu dominieren, aber es wird schwer werden“, sagte Paris-Trainer Luis Enrique.

Real bei Gastspiel in Piräus mit großen Abwehrsorgen

Real Madrid hat noch nie ein Europacup-Spiel auf griechischem Boden gewonnen, im zehnten Anlauf will man das Manko gegen Olympiakos Piräus (ab 20 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X ab 15€/Monat) beheben. Trainer Xabi Alonso hat allerdings mit großen Personalsorgen in der Defensive zu kämpfen. Torhüter Thibaut Courtois ist erkrankt, die Standard-Innenverteidiger Eder Militao und Dean Huijsen, dazu deren Alternative ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Antonio Rüdiger sowie Dani Carvajal machen die Reise verletzungsbedingt nicht mit. Bleibt nur Raul Asensio, der wohl mit dem genesenen Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni das Abwehrzentrum bilden wird.

Der FC Liverpool hofft im Heimspiel gegen PSV Eindhoven (ab 20 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria) auf einen Schritt aus der Krise. Der englische Meister liegt nach einem Heim-0:3 gegen Nottingham Forest in der Premier League nur im Mittelfeld.

