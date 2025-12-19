Tottenham mit Kevin Danso fordert Liverpool – der 17. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Aston Villa gegen Manchester United im „Match of the Week“ am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Bereits am Samstag trifft Tottenham Hotspur mit Kevin Danso auf den FC Liverpool – ab 18:20 Uhr live

Ebenfalls am Samstag ist Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei Leeds United – ab 20:50 Uhr live

Der FC Everton empfängt Tabellenführer Arsenal am Samstag ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Die Premier League live auf Sky – mit Sky X bist du live dabei!

Am kommenden Sonntag empfängt Aston Villa im „Match of the Week“ Manchester United. Die Villans präsentieren sich aktuell in bestechender Form und haben ihre letzten sechs Ligaspiele allesamt gewonnen, darunter auch ein 2:1-Erfolg gegen Tabellenführer Arsenal. Die Red Devils sind seit vier Ligaspielen ungeschlagen und lieferten sich zuletzt ein spektakuläres 4:4 gegen den AFC Bournemouth. Gelingt es dem Team von Ruben Amorim, den Lauf von Aston Villa zu stoppen, oder bleibt die Mannschaft von Unai Emery auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen? Die Antwort sehen Fans ab 17:00 Uhr live – auch in UHD.

Danso fordert Liverpool – Oliver Glasner’s Eagles in Leeds im Einsatz

Am Samstag trifft Tottenham Hotspur mit Kevin Danso auf den FC Liverpool. Die Spurs konnten in den vergangenen sieben Ligaspielen lediglich einen Sieg einfahren und rangieren derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Die Reds hingegen haben sich nach einer längeren Schwächephase zuletzt etwas gefangen und in den letzten vier Partien acht Punkte gesammelt. Gelingt es ihnen, auch gegen die Spurs zu punkten? Dieses Spiel wird ab 18:20 Uhr live übertragen.

Am späten Samstagabend ist Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei Leeds United. Nach zwei Siegen in Folge mussten die Eagles am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City hinnehmen und wollen nun direkt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Der Aufsteiger Leeds ist seit drei Spieltagen ungeschlagen und strebt auch im vierten Spiel in Folge weitere Punkte an. Ob das gelingt, ist ab 20:50 Uhr live zu sehen.

Gleichzeitig trifft der FC Everton auf den Tabellenführer Arsenal. Die Toffees haben drei ihrer letzten fünf Partien gewonnen, mussten jedoch zuletzt eine Niederlage gegen Chelsea hinnehmen. Die Gunners feierten am vergangenen Spieltag einen 2:1-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers und sind somit nach der Pleite gegen Aston Villa sofort wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Diese Partie wird ab 20:50 Uhr live gezeigt.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Manchester City und West Ham United – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 17. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Newcastle United – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags Manchester City – West Ham United live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Everton – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Leeds United – Crystal Palace live auf Sky Sport 4

Sonntag:

17:00 Uhr: “Match of the Week” Aston Villa – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: FC Fulham – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League