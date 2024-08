Tottenham sperrt Spieler wegen Lachgas-Video

Tottenham Hotspur hat auf eine Verfehlung von Yves Bissouma mit einer Sperre für den Premier-League-Auftakt am Montag (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League – streame mit dem Sky X-Traumpass) in Leicester reagiert. Der Mittelfeld-Akteur hatte zuletzt in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, dass ihn beim Inhalieren von Lachgas zeigt. Der 27-Jährige entschuldigte sich nach dem Vorfall.

„Er wird am Montag nicht verfügbar sein. Wir haben ihn für das Spiel am Montag gesperrt“, sagte Manager Ange Postecoglou Reportern auf seiner Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag. „Er muss dieses Vertrauen sowohl bei mir als auch bei der Gruppe zurückgewinnen.“ Die Verwendung von Lachgas ist illegal, es wurde im vergangenen Jahr in Großbritannien als Droge der Klasse C eingestuft. Die Einnahme von Lachgas hatte sich zuletzt via Tiktok als Partydrogen-Trend verbreitet, kann aber auch teilweise stärkere Nebenwirkungen auslösen.

(APA)/Beitragsbild: Imago