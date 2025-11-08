Verrückte Schlussphase! Remis zwischen Tottenham und Manchester United

Tottenham und Manchester United haben sich am Samstag in der englischen Premier League mit einem 2:2 getrennt.

Bryan Mbeumo brachte die Gäste in Führung (32.), ehe es im Finish turbulent wurde. Tottenham schien die Partie nach Treffern von Mathys Tel (84.) und Richarlison (91.) gedreht zu haben, doch Matthijs de Ligt gelang in der 96. Minute noch der Ausgleich für die „Red Devils“. Bei Tottenham wurde Kevin Danso in der 88. Minute eingewechselt.

(APA)

Bild: Imago